Konya'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üçgöz ve Eti mahallesindeki adreslerde sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, 200 litre sahte alkol ve dereceli kazan, 20 litre etil alkol, 5 litrelik plastik bidonda sahte alkol, şişede alkol renklendiricisi ele geçirildi.

Adreslerde bulunan A.K. ve E.E. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.