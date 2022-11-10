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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da "büyücü" operasyonu

AA

Konya'da "büyücü" operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde büyü yaptığı ve sözde muskalar yazdığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kişinin insanları kandırarak parayla büyü yaptığı ve dini duyguları istismar ederek sözde muska yazdığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, E.T'nin evinde yapılan aramada, bir laptop, bir cep telefon, üzerinde Arapça yazılar olan kağıtlar ve 450 TL para ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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