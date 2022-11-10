Ereğli'de polisin rutin kontrolleri sırasında tarihi paralar bulundu

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin rutin kontrolleri sırasında 1 kişinin üzerinden 30 adet tarihi eser niteliğinde madeni para ele geçirildi.



İlçedeki Namık Kemal Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolleri sırasında durumundan şüphelenilen M.F.Ç durdurularak üzerinde üst araması yapıldı.



Zanlının üzerinden 30 adet tarihi eser niteliği taşıyan madeni para çıktı.

Gözaltına alınan M.F.Ç hakkında idari işlem başlatıldı.

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