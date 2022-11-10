Konya’da Afgan uyruklu çobanı öldüren kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Odabaşı Mahallesi Tutoğlu mevkisindeki mısır tarlasında koyunlarını otlatan Afganistan uyruklu çobanlar, yaklaşan kurtları görünce yanlarında bulunan silahla kurtlara ateş etmek istedi.

Ziyauddin Amini isimli Afgan uyruklu çoban, kurtlara bir el ateş ettikten sonra silahta başka mermi olmadığını söyleyerek, silahı arkadaşı Ulugh Beyik Mohammedqol'a verdi.

Silahı alan Ulugh Beyik Mohammedqol (22) silahta mermi olup olmadığını kontrol ettiği sırada, silahın birden ateş alması sonucu arkadaşı Ziyauddin Amini'yi (38) yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan Ziyauddın Amini yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ulugh Beyik Mohammedqol, akşam saatlerinde çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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