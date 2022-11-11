Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da 3 bin 65 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesin sanayi sitesindeki bir iş yerinde, kaçak akaryakıt bulundurulduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıtın bir tırın deposuna doldurulduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince, 3 bin 65 litre kaçak akaryakıta el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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