Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da gümrük kaçağı 18 cep telefonu, 5 akıllı saat ve 7 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı elektronik eşya bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, depoya düzenlediği operasyonda, 18 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 akıllı saat ve 7 kablosuz kulaklık ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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