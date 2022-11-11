Beyşehir'de öğrenci ve velilere sıcak süt dağıtıldı

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde bir okulda düzenlenen "Anne evlat okulda, doğal süt içiyoruz" etkinliğinde, öğrenci ve velilere süt ikramında bulunuldu.

Beyşehir Üzümlü Şehit Ümit Kesmez İlkokulu'nda okul, öğrenci ve veli iş birliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, süt ikramının yanı sıra sağlıklı beslenmenin yolları da anlatıldı.

Kazanda pişirilen 85 litre süt, bardaklarla öğrenci ve velilere dağıtıldı.

Okul Müdürü Nevzat Bilgiç, doğal süt içme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılan etkinliğe destek veren öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

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