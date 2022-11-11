Beyşehir'de başarılı ortaokul öğrencileri Ankara gezisiyle ödüllendirildi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde ortaokulda öğrenim gören başarılı öğrenciler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında Ankara gezisiyle ödüllendirildi.
Karaali Mahallesi'nde bulunan Karaali Ortaokulu ve Karaali İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören ve daha önce Ankara ve Anıtkabir'i görmemiş başarılı öğrenciler için gezi programı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği gezi programına katılan öğrenciler, önce Anıtkabir'i, ardından kentin tarihi mekanlarını ve müzeleri ziyaret etti.
Öğrencilere eşlik eden Okul Müdürü Mehmet Gür, "Gezi programına destekleri dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Konuk Bey'e teşekkür ediyorum. Ankara gezisi öğrencilerimizi çok mutlu etti." dedi.