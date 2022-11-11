Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da fidanlar toprakla buluşturuldu

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KONYA (AA) - Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sarayköy Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, farklı türde fidanların dikimi yapıldı.

Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Vali yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, İl Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, merkez ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

- Karaman

Karaman'da, Yeşildere Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek, ilk suyu verdi.

Akkoyun, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Hedefimiz Karaman genelinde nüfusun en az 2 katı kadar fidan dikmekti. Bu hedefimizi daha da geliştireceğiz. Sezon sonuna kadar 630 bin fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.

Fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Demirçevre Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek, can suyu verdi.

Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu, Afyonkarahisar'da 2019'den bu zamana kadar 857 dekar alanda 206 bin 300 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bugün kent genelinde 14 noktada 36 bin fidanın dikileceğini belirten Topçu, yıl sonuna kadar bu gibi etkinlikleri devam ettireceklerini kaydetti.

Etkinliğe, Zeybek'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, TEMA Gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, TOKİ 7. Etap Yolu'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "Herkesin bulduğu uygun yere ağaç dikmesi gerekiyor. Bugün ve gelecek için ağaç dikmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aydoğdu, çocuklarla fidan dikerek can suyu verdi.





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