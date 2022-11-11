Konya'da "AFAD Farkındalık Alanı" açıldı

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KONYA (AA) - Konya'da, afetleri tanıtmak, nedenlerini öğrenmek ve afetlerden korunma yöntemlerinin gösterilmesi amacıyla AFAD Farkındalık Alanı açıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi'nde 450 metrekarelik alanda ziyarete açılan farkındalık alanındaki materyaller, hissedilebilir yüzeyler, sesli anlatım özellikleri ve işaret dili ile erişilebilir özellikleri içeriyor.

Alanda, fırtına, girdap, hortum, tsunami ve sağlam yapı simülatörleri, sel, çığ ve rezonans deneyleri alanları, fay hattı, afet ve acil durum çantası, siren, uyarı işaretleri, tehlike avı, acil arama, fay hatları oyun alanları, artırılmış gerçeklik platformu, interaktif Türkiye haritası, deprem büyüklükleri, toplanma alanları kiaskosu ile Planeteryum'da film gösterimi yer alıyor.

Ayrıca, afetler hakkında bilgi vermesi için Planetaryum'a özel hazırlanan AFAD animasyon filmi de projeyle gösterime girdi.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine, vatandaşların herhangi bir afetle karşılaşmaları durumunda yapması gerekenleri farkındalık alanında öğrenebileceğini söyledi.

Özellikle çocuklara verilecek bu eğitimlerin daha faydalı olacağını ifade edilen Tosun, "Çocuklar küçük yaşta bu eğitimleri alıp, afet durumlarında daha bilinçli hareket etmekte. AFAD Farkındalık Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

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