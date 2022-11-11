Konya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'dan iş birliği protokolü

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, hayata geçirilecek AFAD Teknik İşaret Dili Programı İş Birliği Protokolünü imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sağırlar Konfederasyonu'nun da ortağı olduğu AFAD Teknik İşaret Dili Programı İş Birliği Protokolü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından AFAD çalışanlarına teknik işaret dili eğitimleri verilecek.

AFAD Teknik İşaret Dili Programı, afet ve acil durum koordinasyon birimlerinde görevlendirilen Valilik, Büyükşehir veya il belediyeleri, İl Özel idareleri, üniversiteler, kalkınma ajansları, İl Afet Ve Acil Durum müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derneği, sivil toplum kuruluşları ve uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlarda görev alan gönüllü katılım sağlayacak herkesi kapsayacak.

atid.konya.bel.tr internet sitesinde dijital formatı uygulamaya geçen projeyle Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Uzaktan Eğitim Merkezince (KUZEM) AFAD, İtfaiye, KOSKİ, DSİ, Fen İşleri ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yönelik ortak işaret dilinin geliştirilmesi ve tüm Türkiye'de kullanılabilirliğine imkan sağlanması öngörülüyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Altay, kurtarma çalışmalarında en önemli konunun koordinasyon içinde hızlı ve etkin hareket edebilmek olduğunu vurgulayarak, "Sözlü iletişimin mümkün olmadığı durumlarda ekipler birbiriyle ve işitme engellilerle ortak işaret dilini kullanarak iletişim kurabilecek. Bu da etkili ve hızlı çözüm üreterek müdahalede bulunabilmelerine ve birçok hayat kurtarmalarına vesile olacaktır. Böylece olası afetlerde sözsüz iletişimde ortak hareket edebileceğiz." ifadesini kullandı.

AFAD Başkanı Sezer de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin örnek çalışmalara imza attığını ifade ederek, olağanüstü durumlarda daha fazla hayat kurtarmaya vesile olacak önemli bir projede iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

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