Minik Yiğit'in aort dokusundan alınan parçayla dar olan damarı genişletildi

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Kalpten çıkan ana atardamarındaki darlık nedeniyle Adıyaman'dan Konya'ya sevk edilen Yiğit bebek, aort dokusundan alınan parçayla dar olan damarı genişletilerek sağlığına kavuştu.

Adıyaman'da 1 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya gelen Yiğit Ahlas Çevlik'e, aort damarı darlığı teşhisi konuldu.

Rahatsızlığı nedeniyle vücuduna yeteri kadar kan pompalanmadığı ve beslenemediği anlaşılan bebek, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından 28 günlükken ameliyat edilen Yiğit Ahlas, başarılı geçen operasyon sonrasında sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

- "Kritik darlık dediğimiz durumlarda, diğer organ yetmezliğine gidebiliyor"

Op. Dr. Dursin, AA muhabirine, gebeliğin 36'ncı haftasında doğan Yiğit Ahlas'ın kalbin işlevini sağlıklı şekilde sürdürmesini etkileyen sorunla dünyaya geldiğini, aort darlığı denilen kalpten çıkan ana atar damarının dar olduğunu söyledi.

Bebeğin gelişme geriliği nedeniyle sezaryenle erken dünyaya geldiğini aktaran Dursin, şöyle konuştu:

"Kalpten çıkan ana atar damardaki ciddi darlık nedeniyle zor günler geçiriyordu. Kritik darlık dediğimiz durumlarda, diğer organ yetmezliğine gidebiliyor. Böbreklerimiz beslenmiyor, alt ekstremite beslenmiyor. Vücudun alt tarafı hiç beslenmiyordu. Hemen müdahale edilmesi gerekiyordu. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık iki saat sürdü. Farklı olarak, bu bebeğimizde kendi aort dokusunu yama olarak kullandık. Bundan sonra herhangi bir kalp sorunu yaşaması ihtimali düşük. Avantajı, kendi aort dokusundaki bir parçayla oradaki damarı genişlettik."

- "Çok şükür şu an kalbi atıyor, bizim için atacak"

Anne Sümeyye Nur Çevlik, hareketleri azaldığı için acil doğumun gerçekleştiğini, hemen kuvöze alınan bebeğini sağlıklı şekilde kucağına alacağını günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Çok tedirginlik yaşadıklarını vurgulayan Çevlik, "Konya'ya gelinceye kadar Adıyaman'da yoğun bakımda kaldı. şırıngalarla süt taşıyorduk. Hiç kucağıma alamadım. Sağlığına kavuşan bebeğimizi kucağımıza aldığımızda çok duygulandık. Aile büyüklerimiz Adıyaman'da torunlarını görmek için sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

Baba Ufuk Çevlik de Diyarbakır'da görevdeyken eşinin doğuma alındığını belirterek, "Sabah haberi alır almaz Adıyaman'a geldim. Çocuğu kuvöze almışlar, göremedim. Eşim de oğlumuzu görememiş. Eşim biraz kendine geldikten sonra birlikte gittik ama kuvözdeydi, dokunamadık. Çok şükür tedavisi yapıldı. Allah hocalarımızdan razı olsun. Bebeğimize yakın olmak için biz de Konya'ya geldik. Çok şükür şu an kalbi atıyor, bizim için atacak. İnşallah bundan sonra da vatana millete hayırlı olur." diye konuştu.





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