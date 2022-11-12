Konya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı itirafçı oldu

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KONYA (AA) - Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 7 Kasım'da düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Örgütün rehberlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen zanlıların ifadeleri sonrası, FETÖ ile bağlantısı olduğu deşifre edilen birçok şüphelinin tespit edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli iki ildeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli yakalanmıştı.

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