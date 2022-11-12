Konya'da binanın çatısından sarkarak sıva yaptı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin apartmanın çatısından aşağı sarkarak sıva yapması ​​​​​​​görüntülendi.



Evsat Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısından aşağıya sarkarak sıva yapan kişi, güvenlik önlemi almadan çalışmasını sürdürdü.

Rahat hareketler sergileyen kişinin görüntüleri sosyal medyada dikkati çekti.





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