Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Göktepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev zarar gördü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.