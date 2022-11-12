AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Düzce Depremi'nin 23. yılında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Konya'da, Konya Kız Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikat öncesi AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra, tatbikata katılan Vali Vahdettin Özkan, Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatbikat icra ediliyor. Biz de Konya'da öğrencilerimizle bu tatbikatı yapacağız. Tüm vatandaşların, afetler konusunda bilinçli olması önemli." diye konuştu.

Ardından, merkezi anons sistemiyle yapılan ikazla duyurulan tatbikatta "çök, kapan, tutun" hareketi uygulandı. İl protokolü de yurt içerisindeki alanda öğrencilerle tatbikata katıldı.

- Karaman

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tatbikatta, jandarma, itfaiye ve AFAD'ın açtığı stantları inceledi.

Daha sonra Akkoyun ve beraberindekiler, bir esnafın dükkanına giderek tatbikata katıldı.

Tatbikatın ardından Vali Akkoyun, Düzce Depremi ve diğer depremler ile afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

- Aksaray

Aksaray'da Hamid-i Veli Erkek Yurdu'nda yapılan tatbikata Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve il protokolü katıldı.

Türkmen, tatbikat öncesi deprem anında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatın başlamasıyla Vali Aydoğdu ve beraberindekiler "çök, kapan, tutun" hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından, 12 Kasım Düzce depremi ile doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki tatbikatta, Vali Vekili Uğur Kolsuz, il protokolü ve öğrenciler, saat 18.57'de "çök kapan tutun" hareketini uyguladı.

Tatbikatın ardından il protokolü ve öğrenciler, yurdun bahçesinde toplandı.

Kolsuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da başarılı bir şekilde tatbikatın uygulandığını belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu anımsatan Kolsuz, "Geçmişte Afyonkarahisar da bu acıları yaşadı. Temennimiz, bu afetlerin olmaması yönünde. Tedbirler, afetlerde yaşanacak can kaybını en aza düşürmek adına çok önemli." diye konuştu.

Tatbikat sonunda, AFAD İl Müdürlüğünün sergisi gezildi, öğrencilere çorba ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.