Konya'da iki zanlı izinsiz kaldıkları gurbetçinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yakalanan iki zanlı, izinsiz kaldıkları gurbetçinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.



İsveç'te yaşayan ve yakınının cenazesi için memleketi Kulu'ya gelen İsmail Akalın, Alparslan Mahallesi'nde bulunan evine girdiğinde ortalığın dağınık ve içeride birilerinin olduğunu görüp polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeride bulunan R.Ö. ve Y.U'yu yakaladı.

Bir süredir evi izinsiz kullandıkları öğrenilen zanlıların, ikametten iki televizyon, ziynet eşyası, cep telefonu ve av tüfeği çaldıkları tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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