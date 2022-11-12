Konya'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'da, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli aracılığıyla oluşturulan Adalet Ormanı'nda 5 bin 605 fidan toprakla buluşturuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Meram ve Selçuklu ilçesindeki 33 bin 630 metrekarelik alanda oluşturulan Adalet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, ülkenin çeşitli yerlerinde dikilecek milyonlarca fidanın geleceğe nefes olacağını söyledi.

Ağaçlandırma seferberliğiyle toplumda orman sevgisi ve çevreyi koruma duyarlılığının artacağını dile getiren İnal, "Bugün burada dikilen her bir fidan için etkinliğe katılan değerli misafirlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dikilen fidanların tüm milletimiz için faydalı ve hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Etkinliğe, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Abdullah Gündüz, Konya Bölge İdare Başkanı Deniz Köse, Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Tuncer Çetin, Ramazan Okur, Ali Eğri, mahkeme başkanları ile denetimli serbestlik müdürlüğü ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Programda 5 bin 605 adet fidan toprakla buluşturuldu.





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