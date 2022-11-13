Konya'da tamir edilen aracın LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'daki bir elektrik tamirhanesinde işlem yapılan otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi bölgesindeki bir oto elektrik tamirhanesinde İsmail Uzunay ve Muhammet Akay çalışırken otomobilde bulunan LPG tankı aniden patladı.

Patlamayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Yaralanan Muhammet Akay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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