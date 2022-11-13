Yamaç paraşütü yapmanın keyfini 76 yaşında çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kazım Vural, meşe palamudu toplamak için çıktığı Göktepe'de tanıştığı pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

Arkadaşlarıyla zaman zaman Göktepe'ye çıkan Vural, bir hafta önce Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin yamaç paraşütü yaptıklarını gördü.

Kulüp Başkanı Mustafa Ulutaş ile sohbet ederken hayalini anlatan Vural, yamaç paraşütü yapmak istediğini söyledi.

Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra Vural, Ulutaş eşliğinde yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini çıkardı.

İlk uçuş deneyiminin heyecanını atlatan Vural, Göktepe'de bir araya gelen Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle ikinci kez uçmanın heyecanını yaşadı.

- "Hiç korkmadım"

Vural, AA muhabirine, uçmanın keyfine vardığını, ikinci kez yamaç paraşütü yapmak için tekrar Göktepe'ye geldiğini söyledi.

Doğayı gökyüzünden izleyince çok heyecanlandığını vurgulayan Vural, "Hiç korkmadım. Bu doğayı tanımak, görmek için gençlere de tavsiye ederim. Televizyonda görüyordum. Gökyüzünde çok ferahlık hissettim, 20 yaşına inmiş gibi oldum. Havalanırken 76'ydım, yere inerken 20 oldum. Havada melekler uçurur gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Vural, ilerleyen süreçte bu sporu yine yapmak istediğini, yaşına rağmen hiç zorlanmadığını anlattı.

- "Kazım amca çok heyecanlıydı, merakla etrafa baktı"

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş da Göktepe'de yamaç paraşütü yaptıkları sırada tanıştıkları Kazım Vural ve arkadaşlarıyla sohbet ederken bu fikrin ortaya çıktığını dile getirdi.

Hayali olan Vural'ı kırmadıklarını belirten Ulutaş, "Kazım amca çok heyecanlıydı, merakla etrafa baktı. Yukarda biraz sohbet ettik." dedi.

Göktepe'nin, Tuz Gölü ve güneş enerji panellerinden gelen sıcak hava sayesinde uzun uçuş imkanı tanıdığını vurgulayan Ulutaş, bisiklet sürebilen herkesin bu sporu yapabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.