Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kasım ayı celp döneminde ilçeden askere gidecek gençlerle yemekte buluştu.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ederek, "Türk milletinin inançları gereği, örf adetleri gereği asker ocağı Peygamber ocağı diye kabul edilmiştir. Bu yollardan hepimiz geçtik. Sizlerde geçeceksiniz. Allah yardımcınız, yolunuz açık olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Rabbim gidip gelmeyi nasip etsin hepinize. Hayırlı tezkereler diliyorum." dedi.



Yemeğin ardından Başkan Tutal, etkinliğe katılan asker adaylarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yahya İsa Koca ve Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Murat Akgül katıldı.



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