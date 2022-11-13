Kalp krizi geçiren polis memuru Seydişehir'de toprağa verildi

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KONYA (AA) - İzmir’in Bornova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Ömer Özkan memleketi Seydişehir'de toprağa verildi.



İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Seydişehirli polis memuru Bornova'da dün akşam saatlerinde evinde istirahat halindeyken kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



5 yıllık polis memuru olan, babası da polis memuru olduğu öğrenilen Ömer Özkan'ın cenazesi, Seydişehir Aydoğdu Cami'sinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kızılcalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı meslektaşları ve yakınları katıldı.



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