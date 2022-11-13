Konya'da gümrük kaçağı tütün ve sigara ele geçirildi

Uzmanından bir uyarı daha: İkizi öldürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da 30 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Meram ilçesinde çalışma başlattı.



Kalenderhane Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada 30 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 800 paket kaçak sigara bulundu.



Gözaltına alınan 3 kişi hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.



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