Konya'da sıva ustası balkonda korkulukların üzerinde boya yaptı

KONYA (AA) - Konya'da, çatıda kiremitlerin üzerine yüzüstü uzanarak dış cephe boyası yaparken görüntülenen sıva ustası, bu kez de balkonda demir korkuluğun üzerinde boya yaptı.

52 yaşındaki sıva ustası Ali Elmalı, Evsat Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında balkonun demir korkuluğunun üzerine ayağıyla çıkarak üst katın balkonunun dış cephesini boyarken göründü.

Mesleğini sürdürürken daha önce de iskeleden düştüğünü belirten Elmalı, "Başıma daha önce bir olay geldi, 10 yıl önce iskeleden düştüm. Ailemde sürekli bu şekilde çalışmamam gerektiğini söylüyor. Ancak onları dinlemiyorum." dedi.

Apartman sakinlerinden Arif Çorum "Ben de yanında kendisine eşlik ediyorum. Bugün yine çıktık, boyadık beraber. Ben yardımcı oldum, ben uzattım, bu boyadı. Aslında yaptığımız iş tehlikeli. Binaya kuracak iskele bulamıyoruz. Usta da zaten iskele istemiyor. Hatta ben 'Kurtarıcı çağırayım.' dedim, 'Ben yaparım' dedi, katılmadı." diye konuştu.













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