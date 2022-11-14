Ilgın'da Osmanlı Kent Meydanında yıkım çalışmaları başladı

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KONYA (AA) - Ilgın'da yapılması planlanan Osmanlı Kent Meydanı için çalışmalar başladı.



Lala Mustafa Paşa Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Cami çevresinde kalan bölgenin hak sahipleri ile uzlaşma, kamulaştırma ve ihale işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yıkım ve yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 27 bin 500 metrekare alanda hayat bulacak olan meydan projesinin Ilgın için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Ertaş, "Osmanlı Kent Meydanı Projesinin 9 bin 871 metrekare inşaat alanı, 9 blok, 80 iş yeri, şehrin nefes almasını sağlayacak 2 meydan ve 2 katlı yatay mimarı özellikleri bakımından Ilgın Belediyesi tarihinde görülen en büyük dönüşüm projelerinden biridir. Böylesine güzel bir projenin altında imzamızın bulunması bizler için gurur kaynağıdır." dedi.





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