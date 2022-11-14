Yamaç paraşütçüleri rüzgar erozyonuna karşı ağaçlandırma yapıyor

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KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Karapınar ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcular ve gönüllüler, ormanlık alandan topladıkları meşe palamutlarını, rüzgar erozyonunun önlenmesine katkı için toprakla buluşturuyor.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, AA muhabirine, yamaç paraşütü alanı olarak kullanılan Göktepe'yi ağaçlandırmak için geçen yıl çalışma yaptıklarını, sonraki yıl kaymakamlık, belediye, milli eğitim müdürlüğü, gençlik merkezi, TEMA ve öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Karşı yamaçtaki ağaçların altından palamutları toplayarak işe başladıklarını aktaran Ulutaş, "Palamut ağaçlarının dökülen olgunlaşmış meyvelerinin tam mevsimi. Her palamudun altında bol miktarda var. Doğayı seven herkes oradan aldıkları palamutları, olmayan yerlere ekebilir. Bunun için bir sopa yeterli. Ceplerine doldurdukları palamutları ya da evde yedikleri meyvelerin çekirdeklerini doğayla buluşturabilirler. Ağaçlandırma aslında çok basit." diye konuştu.

- Gönüllü sayısı her geçen gün artıyor

Palamudun sonbaharda toprağa gömüldüğü zaman ilkbaharda filizlendiğine değinen Ulutaş, "Kasımda toprağa gömülen palamutlar bütün kış boyunca yumuşuyor, kabuklarından kurtuluyor. Havaların ısınmasıyla, cemrelerden sonra filizlenip, çıkmaya başlıyor. Haziranda boyları bir karışı geçmiş oluyor. Ağaçlar yapraklarını döktüğü zaman pek suya ihtiyaç duymuyor." ifadesini kullandı.

Ulutaş, 8 pilot ve 8 yamaç paraşütü öğrencisiyle 1 yıldır Göktepe'yi gönüllü olarak ağaçlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "3 bin 500 meşe palamudunu toprakla buluşturduk. Bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 16 kişi olarak çıktığımız yolda gönüllü katılımı ve destekçilerin artması bizi sevindirdi." dedi.

- Amaç geleceğe nefes olmak

Ağaçlandırma çalışmalarına destek veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Ali Karakul da Gençlik Merkezi olarak nisanda meşe palamutlarını saksılara ektiklerini, tüpleme yöntemiyle filizlendirdiklerini dile getirdi.

Karakul, "Patlayan meşe palamutlarından boyu 40 santimetreye ulaşanlar oldu. Onları tüpünden ayırarak toprakla buluşturduk. İnşallah bu faaliyetimize devam edeceğiz. Karapınar, rüzgar erozyonunun en fazla olduğu bölgelerden biri. Geleceğimize nefes olmak ve rüzgar erozyonunu önlemek adına çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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