İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığına Yılmaz Dönderici yeniden tazeledi

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KONYA (AA) - Seydişehir'de İYİ Parti teşkilatının 3. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ndeki kongrede, tek liste ile seçime giren Yılmaz Dönderici yeniden başkan seçildi .

Kongreye, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş , İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel, Saadet Partisi İlçe Başkanı Harun Erkan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mustafa Umut Akgül ve vatandaşlar katıldı.

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