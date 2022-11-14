Akşehir'de TSO seçimi yapıldı

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KONYA (AA) - Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimi gerçekleştirildi.

Her meslek grubunun ayrı ayrı sandıklarda oy kullandığı seçimlerde kullanılan toplam 935 geçerli oyun 556'sını alan Beyaz liste seçimi kazanırken, Kırmızı liste 379 oy aldı.

Toplam 13 meslek grubunun 11'inde Ender Kalkan'ın başkan adayı olduğu Beyaz liste, ikisinde ise Onur Karakoyun'un başkan adayı olduğu kırmızı liste daha fazla oy aldı.



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