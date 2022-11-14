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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torunlarından etkilenerek 70 yaşında bilgisayar kursuna başladı

AA

Torunlarından etkilenerek 70 yaşında bilgisayar kursuna başladı

KONYA (AA) - Konya'da yaşayan 3 çocuk, 7 torun sahibi 70 yaşındaki Ali İhsan Çınarsoy, torunlarından etkilenerek başladığı Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'ndaki (KOMEK) bilgisayar kursunda eğitimini azimle sürdürüyor.

Çınarsoy, torunlarının bilgisayar ve teknolojik ürünlerle ilgilenmesinden etkilenip bilgisayar kursuna başlamaya karar verdi.

İlerleyen yaşına rağmen bilgisayar kullanmayı kafasına koyan Çınarsoy, eylülde başladığı kursta derslerine düzenli devam ediyor.

Çınarsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgisayar kullanmanın kendisi için çok yeni bir deneyim olduğunu ancak zamanla öğreneceğini söyledi.

Bilgisayar kullanmayı öğrendikten sonra yeni bilgiye internet aracılığıyla daha kolay ulaşacağını dile getiren Çınarsoy, "Torunlarım, çocuklarım tablet, bilgisayar kullanıyor. Bakıyorum her şeyden haberleri var. Ben de bilgisayardan bazı bilgileri alıp dünyadan haberdar olmak için öğrenmek istiyorum. O yönden merak sardım, öğrenmeye niyet ettim, öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

Çınarsoy, torunlarının kursa başladığını öğrenince sevindiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Beraber daha çok eğlenebiliriz, bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi radyo ve televizyonun yanında haber almak için internet de var. Bunu kullanabilirsem inşallah mutlu olacağım. Şuan da bilgisayar üzerinde neler yapılıyor çok bildiğim yok, tanışınca o kendini bize açarsa biz de ona müracaat eder gerekli bilgileri alırız. Dünyadan haberdar olmamız lazım insan olarak sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımıza göre bilgi sahibi olmak lazım."

Kursun Bilgisayar Öğretmeni Sevilay Pırtı ise sınıfa ilk girdiğinde yaşı nedeniyle İhsan Çınarsoy'u görünce çok heyecanlandığını anlattı.

Pırtı, Çınarsoy'un kursa başlama hikayesinin ve azminin kendisini çok etkilediğini ifade ederek, "İhsan beye yaşını sorduğumda 'Öğretmenim 70 yaşındayım.' dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Kursa başlama sebebini sorduğumda ise 'Torunlarım, bilgisayarda çok güzel oyun oynuyor, internete giriyorlar, onları sürekli izliyorum. Onlar bana o kadar heyecan veriyor ki ben de öğrenip torunlarımla yarış halinde oyun oynamak istiyorum.' dedi. İhsan bey gayet başarılı bir öğrenci, gençlere baktığımızda gençler bazen olayı ciddiye almazken İhsan bey ciddiye alıyor." diye konuştu.

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