Akşehir'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" kapsamında Akşehir'de en çok atık pil toplanan okulların öğrencilerine hediyeleri teslim edildi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarda toplanan atık piller Akşehir Belediyesi ekiplerince, Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne teslim edildi.



Bu kapsamda Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar da ilçede en çok atık pil toplanan okulların öğrencilerine hediye dağıtımı yaptı.

Projeye ilişkin açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yürüttükleri çalışmayla atık pillerin insan ve ekolojik sistem üzerindeki zararlarını asgari düzeye indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Daha temiz bir çevre için projeye katılmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Akkaya, şunları kaydetti:

"İlçemizde dereceye giren okullarımız; Bahçelievler Ortaokulu, Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, Coşkun Karabulut İmam Hatip Ortaokulu, Reis Şehit Bekir Özer İlkokulu ve Şehit Battal Yıldız Anaokulu olmuştur. Öncelikle kullanmış olduğumuz pilin, çöp olmadığını vurgulamak istiyorum. Geri kazandırılarak, atıkları değerlendirerek ekosistemimize iyilik yapıyoruz. Sevgili çocuklarımızda bu bilinci oluşturabilirsek ve geri dönüşümle ilgili bir alışkanlık kazandırırsak dünyamızın kirletilmemesi, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevrede daha ferah ve temiz bir hayatta yaşıyor olacağız."

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