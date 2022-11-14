Bozkır'da elma mesaisi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkır'da elma mesaisi sürüyor

AA

Bozkır'da elma mesaisi sürüyor

KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçesinde çiftçilerin iki aydır devam eden elma mesaisi sürüyor.

İlçede elmaların olgunlaşmasıyla beraber çiftçi dalından topladığı elmaları iç ve dış piyasaya gönderiyor.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Sazlı Mahallesinde elma üreticiliği yapan Ali Ata, 15 kişilik bir ekiple elmalara kalibrasyon ve sandıklama yaptıklarını, kadınlardan oluşan 15-20 kişilik ekibin de bahçede elma topladığını belirtti.

Ata, sezonu açalı 45-50 gün olduğunu belirterek, "Piyasa çektiği kadarıyla piyasaya çalışıyoruz. Piyasa harici olarak da Buzhaneye ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu sene üretim sezonumuz oldukça bereketli geçti. Bahçelerimizden aldığımız elma verimi çok güzel oldu. Ürünlerimizin kalitesi de çok güzel. Açıkça söylemek gerekirse beklediğimizin de çok üstünde ürün elde ettik." diye konuştu.

Bölgede Amasya, Golden, Starking ve Arap kızı çeşitlerini ürettiklerini anlatan Ata, "Ürünlerimizi iç piyasadan İstanbul, İzmir ve Konya hallerine gönderiyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşehir'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi
YEREL HABERLER Akşehir'de atık pil toplayan öğrencilere hediye ...
Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumu iyi
Torunlarından etkilenerek 70 yaşında bilgisayar kursuna başladı
YEREL HABERLER Torunlarından etkilenerek 70 yaşında bilgisayar ...
Akşehir'de TSO seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Akşehir'de TSO seçimi yapıldı
İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığına Yılmaz Dönderici yeniden tazeledi
YEREL HABERLER İYİ Parti Seydişehir İlçe Başkanlığına Yılmaz ...
Yamaç paraşütçüleri rüzgar erozyonuna karşı ağaçlandırma yapıyor
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçüleri rüzgar erozyonuna karşı ...
Ilgın'da Osmanlı Kent Meydanında yıkım çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ilgın'da Osmanlı Kent Meydanında yıkım çalışmaları ...
Güneysınır'da çilek hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Güneysınır'da çilek hasadı sürüyor
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde ...
Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi
Konya'da sıva ustası balkonda korkulukların üzerinde boya yaptı
YEREL HABERLER Konya'da sıva ustası balkonda korkulukların üzerinde ...
Konya'da gümrük kaçağı tütün ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da gümrük kaçağı tütün ve sigara ele geçirildi
Kalp krizi geçiren polis memuru Seydişehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren polis memuru Seydişehir'de toprağa ...
Akyokuş Kasrı inşaatı tüm hızıyla yükseliyor
YEREL HABERLER Akyokuş Kasrı inşaatı tüm hızıyla yükseliyor
Konya Ovası'nda çiftçinin hububat ekim mesaisi başladı
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda çiftçinin hububat ekim mesaisi ...
(Görüntülü) ASKER ARKADAŞLARI, 33 YIL SONRA KONYA&#039;DA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASKER ARKADAŞLARI, 33 YIL SONRA ...
Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konya'da buluştu  
YEREL HABERLER Asker arkadaşları, 33 yıl sonra Konya'da buluştu  
Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle ...
Yamaç paraşütü yapmanın keyfini 76 yaşında çıkardı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü yapmanın keyfini 76 yaşında çıkardı
Konya'da tamir edilen aracın LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tamir edilen aracın LPG tankının patlaması ...
(Görüntülü) KONYA&#039;DA OTO TAMİRHANESİNDE PATLAMA: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA'DA OTO TAMİRHANESİNDE ...
Konya'da oto tamirhanesinde patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da oto tamirhanesinde patlama: 1 yaralı
Konya'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
Konya'da iki zanlı izinsiz kaldıkları gurbetçinin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da iki zanlı izinsiz kaldıkları gurbetçinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.