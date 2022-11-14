Bozkır'da elma mesaisi sürüyor

KONYA (AA) - Konya’nın Bozkır ilçesinde çiftçilerin iki aydır devam eden elma mesaisi sürüyor.

İlçede elmaların olgunlaşmasıyla beraber çiftçi dalından topladığı elmaları iç ve dış piyasaya gönderiyor.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Sazlı Mahallesinde elma üreticiliği yapan Ali Ata, 15 kişilik bir ekiple elmalara kalibrasyon ve sandıklama yaptıklarını, kadınlardan oluşan 15-20 kişilik ekibin de bahçede elma topladığını belirtti.

Ata, sezonu açalı 45-50 gün olduğunu belirterek, "Piyasa çektiği kadarıyla piyasaya çalışıyoruz. Piyasa harici olarak da Buzhaneye ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu sene üretim sezonumuz oldukça bereketli geçti. Bahçelerimizden aldığımız elma verimi çok güzel oldu. Ürünlerimizin kalitesi de çok güzel. Açıkça söylemek gerekirse beklediğimizin de çok üstünde ürün elde ettik." diye konuştu.

Bölgede Amasya, Golden, Starking ve Arap kızı çeşitlerini ürettiklerini anlatan Ata, "Ürünlerimizi iç piyasadan İstanbul, İzmir ve Konya hallerine gönderiyoruz." dedi.





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