Eskrimde bölgesel epe açık turnuvaları başladı

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KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan 10-12-14 yaş altı bölgesel epe açık turnuvaları, başladı.

Trabzon, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen turnuvalarda, epe branşında 10-12-14 yaş altı kategorilerinde çeşitli illerden çok sayıda sporcu kürsü mücadelesi verdi.

Konya'daki Spor ve Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün karşılaşmaları U14 ve U10 kızlar ile U12 erkekler epe kategorilerinde oynanan maçların ardından sona erdi.

İlk gün mücadelelerinin ardından U14 kızlar epede Efsane Eskrim Spor Kulübü adına yarışan Zülal Can, U10 kızlar epede Çankaya Eskrim Spor Kulübünden Alya Baysan, U12 erkeklerde Antalya Eskrim GSK sporcusu ​​​​​​​Ayaz Çot birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Üyesi Mert Uzunay ve Konya Eskrim İl Temsilcisi Dr. Yusuf Barsbuğa verdi.

Organizasyon, yarın U14 ve U10 erkekler ile U12 kızlar epe karşılaşmalarının ardından tamamlanacak.









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