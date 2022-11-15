Konya'da bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Orhan Ç'nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Maktulün babası Şahin Aydoğan'ın avukatı ise sanığın eylemi soğukkanlılıkla ve planlı şekilde gerçekleştirdiğini savunarak, olay sonrası davranışlarıyla da herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığını gösterdiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde Orhan Ç, aralarında husumet olan eski dünürleriyle 12 Haziran'da, bir markette tartışmıştı. Orhan Ç, yanında bulunan silahla markettekilere ateş açmış, Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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