Seydişehir'de park halindeki araç yandı

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KONYA (AA)- Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yaşar Ayrancı'ya ait 32 YN 086 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi 152315. Sokak'ta evinin önünde park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevreden yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

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