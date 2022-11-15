Konya'da kayıp ihbarında bulunulan kişi sazlıkta bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince, tarım aracıyla girdiği sazlık alanda mahsur kalmış bulundu.
Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Mevlüt Çıplak, dün öğle saatlerinde sazlık biçmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.
Akşam eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Çıplak hakkında yakınları tarafından kayıp ihbarında bulununca jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Sonuca ulaşamayan ekipler, AFAD'tan yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, dron destekli yürüttükleri arama çalışması sonucu Çıplak'ı buldu.
Sağlık durumu iyi olan Çıplak'ın, "pat pat" olarak bilinen tarım aracıyla sazlık biçmek için bölgeye gittiği, aracın bataklığa saplanması sonucu sazlık alanda mahsur kaldığı öğrenildi.