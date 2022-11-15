Seydişehir'de Mesleki Eğitim Tanıtma ve Geliştirme toplantısı

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KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Geliştirme faaliyetleri kapsamında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı Seydişehir’de yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmaların önemini vurguladı.



Yılmaz, yapılacak çalışmaların sürdürülebilir olması gerektiğini kaydederek paydaş desteklerinin önemli olduğunu belirtti.



Toplantıya katılan davetliler ise alınan kararlardan ve sektör ile eğitim kurumlarını bir araya getirmesinden memnun olduklarını ve işbirliği içerisinde bu tür çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.







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