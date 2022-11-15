56'ıncı Konya Aşıklar Bayramı "Aşık Veysel'e Vefa" temasıyla yapılacak

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KONYA (AA) - 56'ıncı Konya Aşıklar Bayramının, Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 1966'dan bu yana kentte düzenlenen bayramın 53'üncüsünün 2019'da "Vatan Aşkıyla," 54'üncüsünün 2020'de "Karabağ Aşkıyla" ve 55'incisinin ise geçen yıl "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla 3 yıldır Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldığı belirtildi.

UNESCO'nun 2023'ü "Aşık Veysel Yılı" ilan etmesi dolayısıyla 56'ıncı Konya Aşıklar Bayramı'nın temasının da "Aşık Veysel'e Vefa" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aşık Veysel'in Türkçe'yi en yalın haliyle ve güçlü şekilde kullanmasının yanında, şiirlerinde verdiği mesajlarda insanlara birlik, beraberlik sevgi ve kardeşlik gibi değerleri öğütlediğine dikkati çekti.

Kılca, etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından halk ozanlarının geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli değerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yıl Karatay Belediyesi olarak 56'ncısına ev sahipliği yapacağımız Konya Aşıklar Bayramı'nın temasını da 'Aşık Veysel'e Vefa' olarak belirledik. 36 halk aşığı ozanımızla 2 gün sürecek programla Aşık Veysel'i anacağız. Ben bu vesileyle, Cuma akşamı tüm hemşerilerimizi bu kültürel şölene şahitlik yapmaya davet ediyorum."

Açıklamada etkinlikle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin dört bir yanından 33 aşık ve halk ozanının yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Irak'tan da üç halk ozanı, '56'ıncı Konya Aşıklar Bayramı'na katılacak. Program, 17 Kasım'da saat 11.00'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın organizasyon hakkındaki basın açıklaması ve daha sonra yapılacak Mevlana Meydanı'ndaki açılış programıyla başlayacak. "

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