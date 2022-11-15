Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar devam ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için yapılan yeni sanayi sitesinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Konya için tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Projede inşaat işlemlerine hızla devam edildiğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Burada 2,5 milyon metrekarenin üzerinde bir arsa Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından TOKİ'ye devredildi. Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatıyla TOKİ tarafından da inşaatlar yapılıyor. Şu anda 2 bin 650 dükkanın inşaatını gerçekleştiriyoruz. Ortalama yüzde 30'a gelmiş durumdayız. Yeni Sanayi Sitesi'nin üç etabını da 2023 yılı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Böylece şehrin merkezinde kalmış sanayi sitesi buradaki modern alanlara kavuşmuş olacak. Esnafımız için yeni bir imkan oluşurken şehrimizi de büyük bir kirlilikten kurtarmış olacağız. Ayrıca bu büyük dönüşümle Türkiye'nin ilk 'Sıfır Atık' sanayisini de inşa ediyoruz. Böylece Türkiye'ye örnek bir sanayi inşa edilmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun."

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