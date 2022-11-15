Konya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Haberleşme Sistemi'ni hayata geçirdi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, doğal afet ve olağanüstü durumlarda kesintisiz dijital telsiz haberleşme imkanı sağlayacak Mobil Haberleşme Sistemi'ni hayata geçirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sistemle Büyükşehir Belediyesi'nin haberleşme sistemlerinde verdiği hizmetin kalitesini daha da artıracağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son teknolojik imkanları da kullanarak il genelinde kesintisiz bir iletişim ağı kurmaya önem verdiklerini ifade etti.

Altay, Mobil Haberleşme Sistemi ile telsiz haberleşmesinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sistem, üzerindeki yeni nesil mobil haberleşme rölesiyle bulunduğu mevkide 40 kilometrelik yarıçapta dijital telsiz haberleşme imkanı sağlıyor. Enerji ihtiyacını üstünde bulunan güneş enerji panelleriyle sağlayan sistem, güneşin yeterli olmadığı kötü hava şartlarında ise jel akü grubuyla yine üstünde bulunan jeneratörle hizmetin kesintisiz devam etmesine imkan tanıyor. Sistem, mobil haberleşme rölesiyle Büyükşehir Belediyemizin telsiz haberleşme sistemlerinde verdiği hizmetin kalitesini daha da artıracak. En önemlisi de doğal afet veya olağanüstü durumlarda cep telefonu ve sabit telefon gibi mevcut haberleşme sistemlerinin kesildiği anlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde de telsiz haberleşmesinin sürekli çalışır vaziyette kalmasını sağlayacak."

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