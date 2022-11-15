Konya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Şahin (71) idaresindeki 41 AHF 754 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı otogar kavşağında Yalçın Vardar (36) yönetimindeki 42 AOR 883 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan Fatma Şahin (70) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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