Eskrimde bölgesel epe açık turnuvaları sona erdi

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KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan 10-12-14 yaş altı bölgesel epe açık turnuvaları sona erdi.

Konya Spor ve Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından toplam 322 sporcu katıldı.

Son gün mücadelelerinin ardından, U12 kızlar epede Çankaya Eskrim Spor Kulübü adına yarışan Defne Caner, U10 erkekler epede Solo Eskrim Spor Kulübünden Doruk Onovluk, U14 erkeklerde Konya Eskrim Spor Kulübü sporcusu Hilmi Doruk Erdoğan birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Üyesi Mert Uzunay ve Konya Eskrim İl Temsilcisi Dr. Yusuf Barsbuğa verdi.





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