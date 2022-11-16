Konya'da devrilen tırdaki 2 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsmail Boy (23) idaresindeki 63 AEN 963 plakalı tır, Doğrugöz Mahallesi yakınlarında refüjdeki demir bariyere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile tırdaki Hamit Boy (16) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile Hamit Boy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araç kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

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