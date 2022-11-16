Konya'da tırda 3 milyon 100 bin kaçak sigara ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da polisin durdurduğu tırda 3 milyon 100 bin kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir tırda çok sayıda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan tır, polis ekiplerince Yeni İstanbul Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu.

Araçtaki aramalarda, tır dorsesinde 3 milyon 100 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Sigaralara Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konuldu, gözaltına alınan araç sürücüsü H.A. tutuklandı.

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