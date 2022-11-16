Konya'da park halindeki aracı çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da park halindeki aracı çaldığı iddia edilen ve 15 farklı suç kaydı bulunan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram İlçesi Aymanas Mahallesi'nde park halindeki bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen zanlı M.D'yi Karatay ilçesinde yakaladı.

"Hırsızlık", "kasten yaralama" ve "tehdit" gibi 15 farklı suçtan kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zanlının çaldığı araç ise sahibine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.