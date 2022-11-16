"Girdap" operasyonu kapsamında Konya ve Ankara'da 8 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Konya ve Ankara'da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, operasyonlar kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumdaki vatandaşlara düşük faizlerle borç vermeyi vadederek yüksek faizlerle senet imzalatıp para verip ardından mal varlıklarına el koyduğu ileri sürülen tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında oto galeri ve emlakçı gibi iş yerlerinin de bulunduğu Konya'daki 11, Ankara'daki bir adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 kişiyi yakaladı.



Bu kişilerden, çok sayıda çek ve senedin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 şarjör, 274 fişek, pos cihazı, çok sayıda kartuş, kaşe ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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