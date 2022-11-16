Başkan Tutal'dan Kore gazisine ziyaret

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kore Gazisi Mustafa Alpaslan'ı ziyaret etti.

Başkan Tutal, 92 yaşındaki Mustafa Alpaslan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ziyarette şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Tutal, başta gönül kapıları olmak üzere belediyenin tüm imkanlarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.









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