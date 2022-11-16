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Hüyük'te öğretmenler boş araziye ceviz ve badem fidanı ekti

AA

Hüyük'te öğretmenler boş araziye ceviz ve badem fidanı ekti

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve görevli personel okul yanındaki boş araziye ceviz ve badem fidanı ekti.

Fidan dikimi sırasında konuşan okulun müdürü Kadir Avcı, okulun uygulama bahçesini 65 adet aşılı fidanla buluşturduklarını söyledi.

Bu alana ekilen fidanların öğrenci ve öğretmenlerin bakımıyla büyüyeceğini ifade eden Avcı, "Uygulama bahçesine 35 adet ceviz ve 30 adet badem fidanı ekildi. bu fidanlar öğretmen ve personelimiz tarafından alındı. Bahçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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