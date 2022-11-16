Hüyük Kaymakamı Çimer şehit annesini ziyaret etti

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KONYA (AA) - Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, 2012 yılında şehit olan polis memuru Abdullah Bülbül'ün annesini ziyaret etti.



Çimer, Suludere Mahallesinde yaşayan şehidin annesi Fatma Bülbül ile bir süre sohbet etti.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ve beraberindeki sağlık ekibi de şehidin annesini muayene etti.

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ali Özer, Uzm. Dr. İbrahim Erkam Cantimur ve evde sağlık hemşiresi hazır bulundu.

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