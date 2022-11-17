Konya'da sürücüler havadan denetlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bölge trafik ekipleri havadan denetim gerçekleştirdi, kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.

Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Beyşehir-Isparta kara yolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 137 araç denetlendi.



Havadan yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 14 sürücü ile araç kullanırken cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 3 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Yetkililer, sürücülerin yolculuk sırasında tüm koltuklarda oturanların emniyet kemeri kullanması ve sürücülerin telefonla görüşme yapmamasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, bu tür uygulamalarla kontrollerin devam edeceğini belirtti.



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