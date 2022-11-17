Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'na katılacak millilerin Konya kampı sürüyor

KONYA (AA) - Kanada'da düzenlenecek Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'na katılacak milli sporcuların Konya kampı devam ediyor.

Şampiyonaya, Selçuklu ilçesindeki Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda hazırlanan 7 milli sporcu, 27 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Montreal kentinde yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulu Başkanı Sercan Şen, AA muhabirine, kentteki kampın 24 Kasım'a kadar süreceğini söyledi.

Çalışmaların verimli geçtiğini ifade eden Şen, "Burası son derece modern ve kullanımı rahat. Federasyon olarak daha önce bu şampiyonaya bir kez katıldık. Şimdi ise ikincisi için hazırlanıyoruz. Geçen yıl katıldığımız şampiyonada, 1 metre ve 3 metre final atlama ile kule final atlamasında tarihteki en iyi derecemizi aldık." diye konuştu.

Şen, bu seneki şampiyonada da final atlayışı yaparak, alınan dereceyi daha yükseğe çıkarmak istediklerini belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.